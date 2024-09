Deputatul Diana Morar: Nicolae Ciuca este singurul candidat capabil sa conduca Romania spre o noua era de stabilitate si prosperitate!

Astazi, Partidul National Liberal isi reafirma unitatea si hotararea prin votul Consiliului National, care il desemneaza pe Nicolae Ciuca drept candidatul oficial la presedintia Romaniei. Prin aceasta alegere, PNL transmite un mesaj clar de forta si mobilizare, unindu-se in jurul unui lider care a dovedit in repetate randuri ca are calitatile necesare pentru a conduce tara.In timp ce alte partide si candidati au ezitat sa-si anunte candidatul, PNL a ramas ferm in decizia sa. Nicolae Ciuca a ... citește toată știrea