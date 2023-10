Partidul National Liberal are capacitatea si forta sa mearga singur in alegeri. Acesta este mesajul presedintelui PNL Nicolae Ciuca bazat pe consultarea pornita de la baza partidului. Un mesaj cu care sunt 100% de acord, transmite deputatul liberal Diana Morar, intr-o postare pe pagina de facebook."Am spus de multe ori ca actul de guvernare nu este usor si, de cele mai multe ori, atrage erodarea in sondaje, pe fondul criticilor. Cel mai simplu mod de a face politica este sa stai pe margine si ... citeste toata stirea