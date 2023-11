Deputatul liberal Diana Morar a prezentat, la postul national de televiziune, proiectul dezbatut si adoptat in Comisia juridica din Camera Deputatilor care vizeaza reglementarea conducerii bicicletelor si trotinetelor electrice pe drumurile publice, pentru siguranta in trafic. Proiectul legislativ va ajunge in curand la dezbaterile si votul din plenul Camerei."Cateva dintre prevederile importante pe care trebuie sa le cunoasteti:Pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe ... citeste toata stirea