Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor

Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Camera Deputatilor a adoptat marti, 5 noiembrie, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr.31/1990, a carei initiatoare sunt, proiect care vine in ajutorul actionarilor si asociatilor societatilor comerciale din Romania de a putea participa si vota online in adunarile generale.Pana acum, legea impunea ca adunarile generale a actionarilor si asociatilor sa fie organizate in format fizic, insa era digitala a ... citește toată știrea