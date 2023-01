"In anul 2023 se implinesc 150 de ani de la nasterea marelui patriot roman Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873) si 70 de ani de la moartea sa martirica, in Temnita Sighetului (5 februarie 1953).In semn de pretuire, recunoastere si respect, pentru o viata intreaga dedicata democratiei si patriotismului luminat am depus un proiect de lege alaturi de colegul meu, Adrian Cozma, pentru ... citeste toata stirea