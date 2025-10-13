Editeaza

Deputatul Robert Sighiartau, la Roma, la intalnirea Antreprenorilor Evanghelici Romani din Diaspora (AER)

Sursa: Rasunetul
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 11:24
La finele saptamanii, deputatul liberal Robert Sighiartau a fost la Roma, la intalnirea Antreprenorilor Evanghelici Romani din Diaspora (AER).

"Au fost peste 250 de oameni de afaceri din 20 de tari - Romani care au reusit prin munca, credinta, curaj si care nu au uitat de unde au plecat.

Le-am vorbit despre puterea capitalului - nu a capitalului egoist, care aduna doar pentru sine, ci a celui care cladeste: care da valoare oamenilor, sustine initiative si schimba comunitati.

Dumnezeu sa ...citește toată știrea

