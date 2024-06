Deputatul Robert Sighiartau: Smeriti, vom lua deciziile care trebuie pentru ca PNL Bistrita-Nasaud sa redevina ce a fost odata, partidul castigator al alegerilor

Deputatul Robert Sighiartau a multumit, in cadrul unei conferinte de presa, tuturor bistritenilor care au votat candidatii Partidului National Liberal si a anuntat ca acest rezultat il obliga sa tina sus steagul Dreptei in judetul Bistrita-Nasaud."Vreau in primul rand sa incep prin a le multumi tuturor bistritenilor care ne-au votat si aici ma refer mai ales la cei peste 49.000 de votanti care au ales sa ma voteze pe mine, apoi echipa de consilieri judeteni, primarii nostri. Ma bucur sa fiu ... citește toată știrea