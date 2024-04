Despre Credinta si devenire intru Cuvantul cel Vesnic

Existenta in lumea contemporana a postulat persoana umana intr-o sfera a angoaselor determinate de alternarea intre stari pandemice si stari de razboi. In aceasta situatie, credinta poate izvori lumina cea vie, care sa redeschida calea implinirii personale pe drumul mantuirii. In aceasta linie se situeaza si volumul doamnei Lucretia Mititean, intitulat "Predici la Praznice Imparatesti. Sarbatori ale Maicii Domnului si ale Sfintilor de peste an ." Inca din foaia de garda, distinsa doamna dascal ... citește toată știrea