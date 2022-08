Deszapezirea drumurilor judetene, impartita pe cinci loturi si trei niveluri de viabilitate!

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va aproba Programul de masuri pentru deszapezirea si combaterea poleiului pe drumurile judetene din judetul Bistrita-Nasaud, in perioada 01.11.2022 - 31.03.2023.Pentru eficientizarea activitatii de iarna si reducerea timpului necesar pana la inceperea interventiilor pe drum, drumurile judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud sunt impartite in 5 loturi si incadrate pe nivele de viabilitate.* Lot 1 Bistrita: Nivel I = 32,042 km ... citeste toata stirea