Diana Morar: Adoptarea legilor justitiei, o sansa pentru un obiectiv de tara - aderarea la spatiul Schengen

Deputatul Diana Morar, membru in Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, a explicat, in cadrul unei conferinte de presa, ca scopul declarat este adoptarea acestor legi in termen astfel incat sa fie ridicat statutul de monitorizare pe MCV si astfel sa fie indeplinite toate criteriile de aderare la spatiul Schengen. Potrivit parlamentarului PNL, Comisia lucreaza zilnic, incepand cu 6 septembrie, existand o dezbatere reala si corecta a tuturor articolelor din aceste legi.