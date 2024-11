Diana Morar - Am aparat oamenii si dreptatea mereu, de aceea am ajuns si cel mai activ parlamentar!

Am intrat in Parlamentul Romaniei pentru ca mereu dreptatea a fost unul dintre principiile mele de baza. Fiecare lege am facut-o cu responsabilitate si cu gandul la comunitatea care m-a votat. Chiar si atunci cand am reprezentat Romania in fata CEDO si am reusit sa salvez statul roman de la plata a 68 de milioane de euro, tot acasa mi-a fost gandul si de aceea am si castigat. Pentru ca nu m-am putut intoarce acasa si sa le spun romanilor ca i-am dezamagit.Ce am facut pentru tine in acesti ... citește toată știrea