In acest an scolar, in perioada 10 - 14 aprilie, am participat la etapa finala a Olimpiadei Nationale de Matematica, ceea ce a reprezentat o experienta deosebita pentru mine si in urma careia am ramas cu o multime de amintiri frumose, de lucruri noi invatate si de persoane noi cunoscute.Desi m-am aflat la a doua participare la etapa nationala a acestei olimpiade si, intr-o oarecare masura, eram pregatita pentru ceea ce urma, pot spune cu sinceritate ca emotiile prin care am trecut in acea ... citeste toata stirea