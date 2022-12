Digitalizarea Aquabis. Operatorul va accesa fonduri europene de peste 2,3 milioane euro pentru inlocuirea a 11.000 de contoare

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va aproba, in sedinta extraordinara, Nota de fundamentare pentru Digitalizarea AQUABIS aferenta proiectului "Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita - contorizare inteligenta" si cofinantarea aferenta proiectului.Societatea AQUABIS SA Bistrita va avea calitatea de solicitant al finantarii si va depune in cadrul apelului de proiecte lansat in perioada 10.11.2022-19.12.2022, Proiectul "Digitalizarea ... citeste toata stirea