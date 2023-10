Parintele din Sieu, Ioan Creta, ne-a sunat din Israel, din centrul Ierusalimului, cu rugamintea de a transmite acasa ca pelerinii nostri nu sunt in pericol. "Am inceput ziua in Betleem, am trecut in Ierusalim si ne-am desfasurat activitatea normal, cu exceptia unor obiective secundare inchise. Alaturi de noi au fost alte cateva grupuri de pelerini romani si nu numai... Diseara avem zborul spre casa, conform programului initial. Multumim lui Dumnezeu si autoritatilor locale pentru ca, in ciuda ... citeste toata stirea