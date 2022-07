Din istoria Mineritului Rodnean si Misterele geologice din regiunea Rodna

Sub egida Complexului Muzeal BN la Muzeul de Etnografie si al Mineritului Rodna a avut loc un eveniment cultural deosebit, prezentarea expozitiei ,,Din istoricul Mineritului Rodnean" si lansarea cartii ,,Misterele geologice din regiunea Rodna", autor Lucian Ion.Au fost prezente 30 de persoane. La inceput s-a tinut un moment de reculegere in memoria minerilor plecati in lumea de dincolo. S-a intonat Imnul Minerilor. Despre istoricul mineritului rodnean ne-au vorbit muzeograful Florica Grapini, ... citeste toata stirea