Ziua Mondiala a Inimii, sarbatorita in fiecare an in toata lumea pe 29 septembrie, este o ocazie de a discuta despre bolile care afecteaza inima, tragand un semnal de alarma asupra gravitatii si impactului pe care il au acestea, dar si despre sanatatea inimii si despre faptul ca aceste boli sunt in cea mai mare masura prevenibile.Inima incepe sa bata la patru saptamani de la conceptie si continua sa bata neincetat pe tot parcursul vietii. Pentru fiecare adult bate de aproximativ 70 de ori ... citeste toata stirea