Director executiv Sanda Visan: 1465 bilete de tratament au fost repartizate Casei Judetene de Pensii Bistrita-Nasaud

Pentru anul 2022, Casei Judetene de Pensii Bistrita - Nasaud i-au fost alocate un numar de 1465 bilete impartite in 18 serii in statiunile pe care le detine Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S. A., dar si in statiunile unde Casa Nationala de Pensii are incheiate contracte cu operatorii economici de profil, Este vorba despre statiunile Vatra Dornei, Covasna, Tusnad, Buzias. Moneasa, Baile 1 Mai, Felix , Bizusa, Ocna Sugatag, Tasnad, Turda, Slanic