Directorul Claudiu Sular, catre absolventii Liceului Tehnologic Agricol Bistrita: Succes! Pentru toate exista o vreme!

Dragi absolventi, acest eveniment este despre voi, despre parcursul vostru ca elevi la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita.Aveti multumirea unei reusite, absolvirea liceului si aveti motivatia unui nou inceput bun. Va doresc succes in tot ceea ce veti face de acum inainte! * "Pentru toate exista o vreme si orice lucru de sub cer are timpul lui", este mesajul transmis de prof. Claudiu Sular, director la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita.***Altfel, oferta educationala la Liceul Tehnologic ... citește toată știrea