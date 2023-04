Educatia in privinta colectarii selective si a reciclarii deseurilor este esentiala pentru reducerea poluarii cu deseuri a mediului in care traim.In aceasta saptamana lansam in 10 scoli din judetul nostru concursul "Reciclezi pentru viitorul tau", ajuns la a 3-a editie. Scolile care vor participa la acest concurs sunt:- Scoala Gimnaziala nr. 1, Bistrita;- Scoala Gimnaziala "Ion Pop Reteganul", Reteag;- Scoala Gimnaziala Branistea;- Scoala Gimnaziala Ciresoaia;- Scoala Gimnaziala Mariselu; ... citeste toata stirea