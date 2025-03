Directorul executiv Cristian Niculae: Unde pot fi predate gratuit deseurile vegetale! Cand este programata campania ADI DEseuri si Supercom

Vine primavara si, odata cu cresterea temperaturilor, tot mai multi gospodari isi curata pomii din gradini. Venind in intampinarea cetatenilor din judetul Bistrita-Nasaud, vreau sa va reamintesc ca exista solutii pentru deseurile vegetale generate in gospodarii si in afara campaniilor organizate de ADI Deseuri Bistrita-Nasaud si Supercom SA, anunta Cristian Niculae, director executiv al ADI Deseuri Bistrita-Nasaud.Astfel, deseurile vegetale se pot preda gratuit la centrele de colectare din ... citește toată știrea