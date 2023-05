Eveniment traditional anual al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud, Bursa Generala a locurilor de munca a fost organizata vineri la Hotel Bistrita. Nu mai putin de 450 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca au participat la bursa - printre care cetateni ucrainieni si 6 persoane private de libertate de la Penitenciarul Bistrita - iar 29 au fost selectate in vederea incadrarii ulterioare in munca."Obiectivul principal al acestui eveniment il constituie ... citeste toata stirea