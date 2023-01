Distinsul profesor Ioan M. Seni-presedinte de onoare al "Despartamantului ASTRA Nasaud" la implinirea a 77 de ani de viata

"La multi ani, domnule prof. IOAN SENI !"Domnului Ioan Seni - presedinte de onoare al Despartamantului ASTRA Nasaud, omul care a reaprins flacara ASTREI, in septembrie 1990, la nivelul intelectualitatii de pe Valea Somesului, asociatie care a fost trecuta in hibernare in perioada 1939-1945, datorita razboiului si aproape inexistenta in perioada 1945-1989, aflata sub conducere comunista, in aceasta zi de nastere, de 05.01.2023, noi astristii bistriteni ii uram ilustrului profesor "Multa ... citeste toata stirea