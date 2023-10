Evenimentul "Cantec, joc si voie buna", in organizarea Primariei municipiului, a ajuns si in localitatea componenta Sarata. Aici, dupa intrecerile distractive si animatiile pentru copii, a avut loc si un spectacol folcloric sustinut de artistii ansamblului "Cununa de pe Somes", spre bucuria tuturor celor prezenti in perimetrul Parcului industrial, singura locatie ... citeste toata stirea