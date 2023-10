Primaria Nasaud a facut pasi importanti in implementarea proiectului ce vizeaza varianta de ocolire a orasului, una dintre cele mai mari provocari administrative, dupa cum declara primarul Dorin Vlasin. In prezent, se deruleaza perioada de informare publica, documentatia fiind afitata la sediul Primariei Nasaud."Dupa ce vom finaliza si aceasta etapa, va fi trimisa documentatua la Consiliul Judetean in vederea obtinerii unui aviz, iar apoi va fi depusa la Ministerul Transporturilor, pentru a ... citeste toata stirea