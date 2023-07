O serie de documentatii tehnice sunt in lucru la Nasaud, in vederea accesarii de fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest. Unul dintre cele mai importante proiecte al autoritatilor locale din nasaud este in domeniul sanatatii, respectiv modernizarea, dotarea si extinderea Spitalului Orasenesc "Dr. George Trifon"."Este vorba despre dotarea, dar si extinderea Centrului de Primiri Urgente, dupa modelul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita. ne dorim sa transformam o parte din ... citeste toata stirea