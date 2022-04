Doi asistenti medicali din Bistrita (S.V.S.U.), retinuti. Luare de mita pentru simularea vaccinului impotriva virusului SARS-CoV-2. 10 mandate de perchezitie domiciliara

Ofiteri de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Structura Centrala si Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita-Nasaud, in baza ordonantei de delegare si sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, au organizat, la data de 08.04.2022, prinderea in flagrant a unui asistent medical din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Bistrita (S.V.S.U.) la scurt timp dupa ce a primit o suma de bani, cu titlul mita, pentru ca ... citeste toata stirea