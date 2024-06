Doi barbati au ajuns la spital in urma unui accident la Sangeorz-Bai

Doua echipaje din cadrul Statiei de Pompieri Sangeorz-Bai intervin in localitate la un accident rutier, fara persoane incarcerate anuntate. Interventia este in dinamica, transmite ISU BNupdate: Echipajele medicale SMURD (prim ajutor) si SAJ Bistrita Nasaud au preluat de la locul solicitarii doi barbati in varsta de aproximativ 48 de ani, respectiv 25 de ani, constienti si cooperanti.Barbatul in varsta de 48 de ani prezenta un traumatism cranian, in timp ce barbatul in varsta de 25 de ani ... citește toată știrea