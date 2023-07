La data de 11 iulie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Bistrita-Nasaud, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bistrita, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si efectuarea fara drept de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive.Din cercetari a reiesit ca, in perioada decembrie 2022 - ... citeste toata stirea