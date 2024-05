Doi tineri prinsi de politie in Ilva Mica la volan unul fara permis, altul cu permisul suspendat

La data de 2 mai a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz-Bai, in cadrul activitatilor de supraveghere si control al traficului rutier au oprit un autoturism care se deplasa pe Drumul National 17D, prin Ilva Mica.La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 26 de ani din Ilva Mica. In urma verificarilor desfasurate de catre politisti a reiesit faptul ca acesta detine permis de conducere, insa are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.Totodata, ... citește toată știrea