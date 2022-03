Cu durere in suflet va anuntam decesul celui care a fost sot, tata, bunic, frate, unchi, prieten, vecin.... MUSAT GHEORGHE.Slujba de priveghi va avea loc vineri, la ora 18,00, iar inmormantarea, sambata, la ora 12,00 la capela de pe strada Tarpiului.Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace! Drum lin in ... citeste toata stirea