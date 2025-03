Dorin Vlasin: Buget record de investitii la Nasaud! Peste 75% din bugetul local este destinat dezvoltarii!

Dorin Vlasin, primarul orasului Nasaud, anunta ca bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 este cel mai mare din ultimii ani, iar ponderea alocata Sectiunii de dezvoltare este, in premiera, de peste 75%."Am inceput acest an in mare forta. Avem un buget record, as putea spune cel mai mare din toate timpurile si aici vorbim de aproximativ 30 de milioane de euro, care nu include alte doua proiecte majore, si anume Complexul Sportiv Multifunctional, care se deruleaza prin Compania ... citește toată știrea