Doru Crisan, investit cu al patrulea mandat de primar al comunei Prundu Bargaului

Primarul Doru Crisan a fost investit in functia de primar al comunei Prundu Bargaului, in cadrul sedintei de constituire a noului Consiliu Local, la care a participat prefectul Teofil Cioarba. Doru Crisan este la al patrulea mandat de edil, locuitorii comunei apreciind astfel proiectele sale de dezvoltare si modul in care a ... citește toată știrea