Editeaza

Dosar penal pentru soferul care s-a rasturnat cu motocultorul, spre Ocnita!

Sursa: Rasunetul
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 13:40
13 citiri
La data de 9 octombrie a.c., politistii au intervenit pentru efectuarea cercetarilor, ca urmare a producerii unui accident intre localitatile Milas si Ocnita. Din primele date, un barbat de 61 de ani din Ocnita, in timp ce conducea un motocultor pe Drumul Judetean 173, pe directia Milas spre Ocnita, a pierdut controlul acestuia si s-a rasturnat intr-un sant de colectarea a apei pluviale.

In ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
SC OMV Petrom Marketing SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a Autorizatiei de mediu pentru statia de distributie carburanti 2 Viisoara
SC OMV Petrom Marketing SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a ...
Caravana Rurala Bucurie in Miscare 2025 ajunge maine in Silivasu de Campie
Programul Bucurie in Miscare, cel mai amplu program de promovare a sportului de masa din Romania ...
LPS Bistrita a deschis o noua grupa de handbal la Nasaud, sub indrumarea profesorilor Paul Radu si Viorel Secheli
Liceul cu Program Sportiv (LPS) Bistrita continua misiunea de a promova performanta si miscarea in ...
ActualitateBusinessSportLife Show