La data de 24 august a.c., in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita au depistat si oprit in trafic, pe Drumul Judetean 154, in localitatea Monor, un tractor agricol, neinmatriculat sau neinregistrat potrivit legii.Conducatorul acestuia, un barbat de 50 de ani, din Monor a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.In cauza a fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de punerea in circulatie sau ... citeste toata stirea