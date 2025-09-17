Editeaza

Dosar penal pentru un sofer din Bistrita, depistat la volan baut si sub influenta substantelor psihoactive

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 14:49
La data de 16 septembrie a.c., politistii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante psihoactive. Vizat de comiterea faptei este un barbat de 37 de ani, din Bistrita care la data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 03.40, in cadrul unei actiuni de control trafic, a fost oprit de politisti pentru verificari, pe o strada din municipiu, a transmis IPJ BN. ...citește toată știrea

