In aceasta perioada, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase desfasoara controalele si verificarile in cadrul actiunii "Pirotehnic 2023/2024", privind articolelor pirotehnice.Astfel, premergator sarbatorilor de iarna, perioada in care sunt mai intens utilizate articolele pirotehnice, la nivel judetean au fost desfasurate verificari la societatile autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice.In acest context, la data de 9 noiembrie, in urma unui control ... citeste toata stirea