Doua dosare penale, intocmite de politisti pentru tineri din Magura Ilvei si Dipsa

In seara de 18 august a.c., in urma activitatilor de monitorizare a traficului rutier, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita au depistat, in flagrant delict, doua persoane care conduceau autovehicule pe Drumul National 15A, desi nu aveau acest drept.Astfel, in localitatea Dipsa, un barbat, de 32 de ani, din Magura Ilvei, in timp ce conducea un autoturism, a fost oprit pentru verificari. Politistii au constatat faptul ca are permisul de conducere suspendat si au intocmit dosar penal. ... citeste toata stirea