Doua persoane au decedat, dupa ce o masina a cazut in raul Bistrita, la Unirea

Astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului Bistrita au fost sesizati despre faptul ca un autoturism a fost gasit rasturnat in raul Bistrita.La locul evenimentului, in autoturism au fost identificati doi barbati de 36 si 37 de ani, din Unirea, care din nefericire erau decedati.Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal cu privire la infractiunea de ucidere din culpa. Totodata, va fi dispusa necropsia pentru a se stabili cu ... citeste toata stirea