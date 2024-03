Doua persoane din Cusma, amendate pentru ca si-au aruncat gunoaiele la iesire din sat

Inspectorii Corpului de Control al ADI Deseuri Bistrita-Nasaud monitorizeaza permanent zonele predispuse abandonului de deseuri in natura din judetul nostru, pentru a preveni si combate acest fenomen.In urma verificarilor de pe teren, in parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita-Nasaud, au fost sanctionate cu amenda persoanele T.I.V. si A.J. din localitatea Cusma, comuna Livezile, care au abandonat deseuri in zona de iesire din localitatea Cusma catre Dealul Negru. Cuantumul ... citește toată știrea