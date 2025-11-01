Editeaza

Doua persoane transportate la spital, in urma unui accident rutier petrecut la Coldau

Sursa: Rasunetul
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 15:42
12 citiri
Un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj SAJ au intervenit la un accident rutier in localitatea Beclean la podul catre loc Coldau. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, in accidentul rutier au fost implicate patru persoane si un bebelus in varsta de opt luni, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

