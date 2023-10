Palatul Administrativ a gazduit sedinta de lucru pentru prezentarea in detaliu a celor 2 variante de traseu ale Autostrazii Nordului, pe traseul Baia Mare-Dej-Bistrita."Vestea buna este ca pana la finalul saptamanii toti factorii implicati in proiect vor primi varianta de traseu agreata in sedinta si vor putea face observatiile si completarile necesare pentru a avea cat mai curand o varianta finala a traseului.Acest proiect cuprinde si Centura Bistritei, care este tot mai aproape de ... citeste toata stirea