Drum bun de la Sanmihaiu de Campie la Visuia! Cand se vor incheia lucrarile

Inca un tronson de drum judetean este modernizat si reabilitat in proportie de 65%, Sanmihaiu de Campie - Visuia * DJ 162 [10,1 km], anunta Emil Radu Moldovan. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a fost in teren pentru a verifica stadiul executiei alaturi de specialisti ai administratiei judetene, primarul Ioan Mate de la Sanmihaiu de Campie, reprezentanti ai constructorului si ai proiectantului.Pe acest tronson de drum judetean a fost asternut stratul de binder in proportie ... citește toată știrea