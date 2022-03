Drum lin, mama Vica! Suntem alaturi de managerul CJC BN, Alexandru Pugna, in aceste clipe grele

aEuro Suntem alaturi de managerul Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Alexandru Pugna, acum cand se desparte cu multa durere si tristete de mama sa, LUDOVICA. Ii multumim pentru toata dragostea si omenia cu care ne primea, de fiecare data, in casa dumneaei.Inmormantarea va avea loc marti, 8 martie, la Caianu Mic.Sincere condoleante intregii familii!Dumnezeu s-o odihneasca in pace!"Rasunetul".........Nu cred ca este durere mai mare ca si atunci cand pleaca din aceasta ... citeste toata stirea