Drumuri de legatura intre localitatile Bistritei! Primarul Gabriel Lazany: Voi ce parere aveti?

Am gasit in arhiva primariei Bistrita un studiu realizat de o echipa de universitari ai Universitatii Babes-Balyai din Cluj-Napoca in anul 2008, prin care erau propuse o serie de drumuri de legatura intre diferitele cartiere are Bistritei, drumuri gandite pentru decongestionarea traficului si o dezvoltarea eficienta a orasului.Ce drumuri de legatura au ... citește toată știrea