DSP Bistrita-Nasaud: Informatii esentiale cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19 cu noul vaccin

Va informam ca in Romania a inceput campania de vaccinare cu noul vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 de la Pfizer BioNTech, vaccin adaptat pentru tulpinile de virus aflate acum in circulatie. Vaccinarea impotriva COVID 19 este optionala, se face la cerere, pe baza de consimtamant informat si este gratuita.Vaccinul ofera protectie impotriva complicatiilor, formelor grave de boala si poate reduce transmiterea virusului. Vaccinarea se recomanda in mod special persoanelor peste 65 de ani, ... citeste toata stirea