DSP BN: 41 de scoli si gradinite nu au autorizatie sanitara de functionare

La nivelul judetului nostru, din cele 294 de structuri - gradinite, scoli, liceee, centre de eductie incluziva, 253 au autorizatie sanitara de functionare, iar alte 41 nu detin aceasta autorizatie, a declarat directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, dr. Anca Andritoiu. In cadrul sedintei Colegiului Prefectural, seful DSP BN a precizat ca in judet functioneaza 294 unitati de invatamant, din care 280 publice (209 in mediul rural si 71 in mediul urban) si 14 private. ... citeste toata stirea