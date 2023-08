In prezent, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud functioneaza 302 unitati de invatamant, din care 284 publice (221 in mediul rural si 63 in mediul urban) si 18 private. Dr. Ioan Suciu de la Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud Bistrita-Nasaud a precizat, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, ca 44 de unitati scolare nu detin autorizatii sanitare de functionare, dintre care 17 gradinite si 27 de scoli, iar 258 de institutii scolare au aceasta autorizatie.Potrivit reprezentantului ... citeste toata stirea