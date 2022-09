Duminica, 25 septembrie, ora 15:00, in Parcul municipal Bistrita, participa la Promenada Inimilor 2022!

Dupa o perioada de doi ani, in care preocuparea noastra majora de a ne projeta sanatatea a inclus masuri de siguranta ce au presupus, mai degraba, un stil de viata sedentar, intoarcerea la miscare, tot in siguranta, e calea spre asigurarea sanatatii complete - fizice si mentale, iar constientizarea cu privire la factorii de risc ce duc la aparitia bolilor cardiovasculare poate sa determine, in mod constant, un comportament orientat spre miscare, alimentatie si stil de viata echilibrate. ... citeste toata stirea