Dupa podul construit la Beclenut, Becleanul va avea inca un pod nou, in zona Suri

Primaria orasului Beclean va construi, cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, inca un pod de trecere peste raul Somesul Mare, in locul numit de localnici la "Suri". Constructia va fi realizata prin cel de-al treilea proiect de mobilitate urbana durabila ce va fi implementat in orasul de pe Somes, proiect denumit "Dezvoltarea Mobilitatii Urbane - Beclean orasul inteligent".Dupa ce podul de peste Somes de la Beclenut a fost inaugurat in anul 2021, iar lucrarile de constructie la