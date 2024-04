E OFICIAL: Robert Sighiartau, validat in BPN al PNL

Dupa doua mandate in Parlamentul Romaniei, Robert Sighiartau intra oficial in lupta pentru fotoliu de presedinte al Consiliului Judetean Bistrita - Nasaud. Acesta a fost votat in unanimitate de Biroul Permanent National al PNL.In lupta pentru fotoliul de presedinte al Consiliului Judetean Bistrita - Nasaud a intrat oficial si Robert Sighiartau. Actualul deputat liberal a fost votat in unanimitate de Biroul Permanent National al PNL, fiind astfel validat ca reprezentant al partidului pentru ... citește toată știrea